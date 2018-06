Düsseldorf (SID) - Das Tabellenschlusslicht Düsseldorfer EG verliert in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen seiner wichtigsten Spieler. Wie der achtmalige deutsche Meister am Donnerstag mitteilte, wird Stürmer Ashton Rome (28) die DEG zum Ende der laufenden Saison aus "persönlichen, familiären Gründen" verlassen. Der bis 2015 laufende Vertrag des Kanadiers, der in 63 Spielen für die Rheinländer 43 Scorerpunkte verbuchte, wird aufgelöst.

DEG-Geschäftsführer Jörn Klocke versicherte, die Saisonplanung sei dadurch nicht beeinträchtigt: "Wir sind sicher, schon bald positive Nachrichten vermelden zu können."

