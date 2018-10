Flensburg (SID) - Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt muss in den kommenden Wochen auf Drasko Nenadic (23)verzichten. Dem serbischen Rückraumspieler war in den Schlussminuten der Bundesliga-Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen (23:27) am Mittwoch der Innenmeniskus im linken Knie eingerissen, Nenadic wird am Freitag operiert. Wie lange er dem Bundesliga-Zweiten fehlen wird, ist noch nicht klar.

"Wir hoffen, dass er uns ab Mitte März wieder zur Verfügung steht", sagte Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke: "Die Mannschaft wird mit Sicherheit noch enger zusammenrücken, um den Ausfall zu kompensieren." Die Verletzung des 23 Jahre alten Rechtshänders trifft die SG besonders hart, da sich Nationalspieler Lars Kaufmann noch in der Reha befindet und ebenfalls für unbestimmte Zeit ausfällt.