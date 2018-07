Bagdad (AFP) In irakischen Gefängnissen werden nach Angaben der Organisation Human Rights Watch tausende Frauen illegal festgehalten sowie gefoltert und misshandelt. Die Menschenrechtsorganisation veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht, der sich auf Aussagen mehrerer weiblicher Häftlinge und ihres Umfelds sowie auf Gefängnisärzte und Gerichtsdokumente stützt. Demnach gehören die meisten inhaftierten Frauen der sunnitischen Minderheit an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.