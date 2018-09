Rom (AFP) Nach der Verabschiedung von Gesetzen gegen die illegale Müllentsorgung der Mafia in Süditalien hat Ministerpräsident Enrico Letta die rasche Umsetzung der Maßnahmen gefordert. "Dies ist die erste Reaktion in Jahrzehnten auf dieses Drama", sagte Letta am Donnerstag. Das Parlament hatte am Vortag in Reaktion auf die Umwelt- und Gesundheitskatastrophe in der Region um Neapel ein Gesetzespaket beschlossen, das unter anderem Maßnahmen zur Ortung illegaler Mülldeponien sowie Gesundheitstests für die örtliche Bevölkerung vorsieht.

