Tokio (AFP) Der japanische Elektronikriese Sony trennt sich wegen der "drastischen Veränderungen" auf dem weltweiten PC-Markt von seiner PC-Sparte. Der Geschäftsbereich mit der Marke Vaio werde an den Investmentfonds Japan Industrial Partners (JIP) verkauft, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Tokio mit. Medienberichten zufolge erhält Sony dafür 40 bis 50 Milliarden Yen (291 bis 365 Millionen Euro).

