Leverkusen (dpa) - Eine fast 600 Meter lange Blutspur in Leverkusen gibt der Polizei Rätsel auf. Das menschliche Blut wurde gestern Morgen entdeckt. Die Spur am Boden reichte von einer Straße bis zu einem See auf der anderen Seite einer Autobahn. Die Polizei fand keine verletzte Person. Am Abend erhielt sie einen Anruf aus einer Telefonzelle in der Nähe der Spur. Ein anonymer Anrufer gab an, er habe sich eine Schnittverletzung zugezogen und die Blutspur verursacht. Dann legte der Anrufer wieder auf und verschwand.

