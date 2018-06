London (dpa) - Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Sotschi haben mehr als 200 internationale Autoren die Wahrung der Meinungsfreiheit in Russland angemahnt.

In einem offenen Brief, der am Donnerstag in der britischen Zeitung "The Guardian" erscheinen sollte, prangert die Gruppe unter anderem die Anti-Homosexuellen-Gesetze in dem Land an. Zu den Unterzeichnern zählen die Literaturnobelpreisträger Günter Grass, Elfriede Jelinek und Orhan Pamuk. In Russland ist es etwa verboten, in Gegenwart von Kindern positiv über Homosexualität zu sprechen. Die Spiele in Sotschi beginnen an diesem Freitag.

Guardian-Artikel