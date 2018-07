Sotschi (SID) - Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch zur Wahl zur deutschen Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Sotschi am Freitagabend gratuliert. "Ich habe schon vorher gesagt, dass der DOSB eine würdige Fahnenträgerin finden wird. Genau das ist jetzt geschehen. Ich freue mich sehr für Maria und wünsche ihr eine tolle Eröffnungsfeier", teilte Pechstein auf SID-Anfrage mit.

Die 41 Jahre alte Berlinerin war selbst als Kandidatin gehandelt worden. Aussagen des DOSB-Generaldirektors Michael Vesper am Mittwoch hatten darauf schließen lassen, dass Pechstein nicht zur Fahnenträgerin ernannt werden würde. Die Berlinerin war 2009 aufgrund eines indirekten Dopingnachweises für zwei Jahre gesperrt worden und ist bis heute nicht unumstritten, obwohl längst Zweifel an der Rechtmäßigkeit der damaligen Bestrafung bestehen. Pechstein hatte 2006 in Turin bei der Schlussfeier die deutsche Fahne getragen.