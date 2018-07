Washington (dpa) - Morgen beginnen sie offiziell, die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Aber sind sie auch sicher? Diese Frage sorgt schon länger für Diskussionen. Jetzt haben die USA mit einer Warnung neue Ängste geschürt. Laut Medienberichten legen Erkenntnisse der Geheimdienste nahe, dass Terroristen Sprengstoff in Zahnpasta-Tuben in nach Russland fliegende Flugzeuge schmuggeln könnten. Die Bedrohung sei vermutlich auf Direktflüge von Europa nach Russland beschränkt, hieß es.

