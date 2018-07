Hannover (dpa) - Im Prozess gegen Ex-Bundespräsident Christian Wulff könnten in zwei Wochen die Plädoyers anstehen. Das Landgericht Hannover will keine Zeugen mehr hören. Der Richter lehnte alle Anträge der Staatsanwaltschaft dazu ab: Aus den Vernehmungen könnten sich keine urteilsrelevanten Sachverhalte mehr ergeben, erklärte er. Das Verfahren soll in zwei Wochen fortgesetzt werden. Verteidigung und Staatsanwaltschaft sollten sich auf Plädoyers einrichten. Eine Woche später könnte das Urteil im Prozess um Vorteilsannahme fallen.

