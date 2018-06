Stockholm (AFP) Die legendäre schwedische Popband ABBA ist als eine der ersten Bands in die neue schwedische Music Hall of Fame aufgenommen worden. Es sei "unglaublich", dass ABBA 32 Jahre nach der Trennung der Band noch immer so berühmt sei, sagte einer der beiden Sänger der Gruppe, Benny Andersson, am Donnerstag nach der Vorstellung der ersten zwölf Geehrten in Stockholm. "Ich bin gleichzeitig dankbar, stolz und überrascht."

