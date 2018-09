Johannesburg (AFP) Acht von neun nach einem Minenunglück in Südafrika vermissten Bergarbeitern sind tot aufgefunden worden. Wie die Nationale Gewerkschaft der Bergarbeiter am Donnerstag mitteilte, wurden die Leichen der Vermissten in der Nacht von Rettungsteams entdeckt. Die Suche nach dem neunten Vermissten lief demnach noch.

