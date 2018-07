New York (AFP) Die UN-Koordinatorin für die Zerstörung der syrischen Chemiewaffen hat eine Beschleunigung der Operation angemahnt. Die Fristen seien bisher nicht eingehalten worden, sagte Sigrid Kaag, die den Einsatz der Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) koordiniert, am Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. "Syrien befindet sich an einer entscheidenden Weggabelung", sagte Kaag. Die Verzögerung sei nicht uneinholbar, doch sei es essentiell, dass Syrien die Operation nun beschleunige.

