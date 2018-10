Washington (AFP) Die Europa-Beauftragte von US-Außenminister John Kerry ist offenbar bei einem äußerst undiplomatischen Kommentar über die Rolle der Europäischen Union in der Ukraine ertappt worden. "Scheiß' auf die EU", ist Nuland in einem Telefonat zu hören, von dem eine Aufnahme am Donnerstag auf der Online-Plattform Youtube auftauchte. Wie der Mitschnitt des vertraulichen Gesprächs mit dem US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, ins Internet gelangte, war unklar. Das US-Außenministerium äußerte sich zunächst nicht. Das Weiße Haus deutete an, dass womöglich Russland hinter dem Leck stehen könnte.

