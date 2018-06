Kairo (AFP) Vier Polizisten sind am Freitag bei Bombenexplosionen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo verletzt worden. Die beiden kleinen Sprengsätze seien in der Nähe ihres Kontrollpostens auf einer Brücke detoniert, teilten die Polizei und das Innenministerium mit. Auf Bildern im Fernsehen waren mehrere Polizeifahrzeuge und Krankenwagen zu sehen.

