New York (SID) - Die stark ersatzgeschwächten San Antonio Spurs haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine deutliche Niederlage kassiert. Das zweitbeste Team der Western Conference (36:14 Siege) musste sich bei den Brooklyn Nets mit 89:103 geschlagen geben. Die Spurs mussten in New York auf Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, Boris Diaw und Kawhi Leonard verzichten.

Spurs-Coach Gregg Popovich war dennoch zufrieden: "Nach der zweimaligen Verlängerung in der letzten Nacht haben die Jungs einen tollen Job gemacht." San Antonio hatte am Abend zuvor bei den Washington Wizards mit 125:118 gewonnen. Brooklyn belegt mit einer Bilanz von 22:25-Siegen Platz sieben im Osten.