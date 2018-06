Tokio (dpa) - Gewinne an den Aktienmärkten in den USA und Europa haben der Börse in Tokio zum Abschluss einer ereignisreichen Handelswoche Aufwind verliehen. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte schloss mit einem Plus von 307,29 Punkten oder 2,17 Prozent bei 14 462,41 Zählern. Unterm Strich steht auf Wochensicht jedoch ein Minus von rund 3 Prozent.

