Sarajevo (AFP) Aufgebrachte Demonstranten haben am Freitagabend in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo das Präsidentschaftsgebäude angezündet. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fena. Zuvor hatten Demonstranten das Gebäude nach Polizeiangaben bereits mit Steinen beworfen. Außerdem verwüsteten wütende Aktivisten in Sarajevo ein Verwaltungsgebäude und setzten es in Brand.

