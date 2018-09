Sarajevo (AFP) Bei schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei sind in der bosnischen Stadt Tuzla mehr als 130 Menschen verletzt worden. Proteste gegen die schlechte Wirtschaftslage und die hohe Arbeitslosigkeit waren am Donnerstag in Krawalle umgeschlagen. 30 Demonstranten und 104 Polizisten seien im Laufe des Tages in die Notaufnahme gebracht worden, sagte ein Sprecher des Krankenhauses der Stadt.

