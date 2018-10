Hamburg (dpa) - Zwei Tage nach dem Brand mit drei Toten in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Altona geht die Polizei einer ersten heißen Spur nach.

"Es gibt einen sehr guten Hinweis von einer Fußgängerin, den wir sehr ernst nehmen", sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Hamburg. Nach ersten Erkenntnissen gehen Ermittler davon aus, dass bislang unbekannte Täter einen Kinderwagen angezündet haben und damit das Feuer in dem fünfstöckigen Wohnhaus auslösten. Eine 33-jährige Mutter sowie ihre sechs und sieben Jahre alten Jungen kamen dabei ums Leben.