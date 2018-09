Berlin (AFP) Die Zahl der Menschen, die in Deutschland um Asyl bitten, ist seit dem Jahreswechsel noch einmal deutlich gestiegen. Im Januar hätten 14.463 Menschen einen Asylantrag gestellt, teilte das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mit. Dies seien 31 Prozent mehr gewesen als im Dezember und knapp 78 Prozent mehr als im Januar des Vorjahres.

