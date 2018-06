Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begrüßt, im Rechtsstreit um das Euro-Rettungsprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) den Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzuschalten. "Wir begrüßen, dass das Gericht diese Frage an den Europäischen Gerichtshof verwiesen hat", sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn am Freitag in Brüssel. "Das ist das erste Mal, dass das Gericht eine solche Entscheidung getroffen hat."

