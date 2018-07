Karlsruhe (AFP) Erstmals hat das Bundesverfassungsgericht eine strittige Rechtsfrage zur Klärung an den Europäischen Gerichtshof überwiesen: Die Karlsruher Richter überließen am Freitag ihren Kollegen in Luxemburg die Prüfung der Frage, ob das Programm der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Aufkauf maroder Staatsanleihen rechtmäßig ist. Die Mehrheit der Verfassungsrichter ließ Zweifel an der Rechtmäßigkeit erkennen. (AZ: 2 BvR 1390/12)

