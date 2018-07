Berlin (AFP) Angesichts der Zunahme von Karies bei Kleinkindern haben Ärztevertreter deutliche frühere Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt gefordert. Künftig sollten Kinder bereits ab dem sechsten Lebensmonat, also mit dem Durchbruch der ersten Milchzähne, zur Früherkennungsuntersuchung in die Praxis kommen, erklärten die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) am Freitag in Berlin.

