Wiesbaden (AFP) Die deutschen Exporte sind am Jahresende leicht geschrumpft. Im Dezember seien Waren im Wert von 82,2 Milliarden Euro ausgeführt worden, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Um Kalender- und Saisoneinflüsse bereinigt sei dies ein Rückgang von 0,9 Prozent im Vergleich zum November gewesen. Es war das erste Minus seit Juli. Im Gesamtjahr 2013 lagen die Exporte um 0,2 Prozent unter dem Wert von 2012.

