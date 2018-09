Düsseldorf (AFP) Knapp ein Jahr nach dem spektakulären Beutezug niederländischer Cyber-Bankräuber in neun deutschen Städten haben die Ermittler den mutmaßlichen Kopf der Bande gefasst. Der 37-Jährige wurde am Dienstag im niederländischen Den Haag mit zwei weiteren Verdächtigen festgenommen, wie der Düsseldorfer Staatsanwalt Murat Ayilmaz am Freitag sagte. Er bestätigte damit einen Bericht von "Spiegel Online". Der mutmaßliche Drahtzieher des Cyber-Coups vom vergangenen Februar wurde laut Ayilmaz in den Niederlanden unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

