In Rio de Janeiro ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Auslöser waren die geplante Fahrpreiserhöhung von 2,75 auf 3,00 Reais für Bus und Bahn und die dem gegenüberstehenden massiven Staatsausgaben für die Olympischen Spiele und die Fußballweltmeisterschaft. Die rund 1.000 Demonstranten warfen der Regierung erneut Geldverschwendung vor. In Kampfrufen forderten sie die Fifa auf, die Fahrpreiserhöhung selbst zu bezahlen.

Sieben Menschen sind bei dem Protest verletzt worden, darunter der Kameramann Santiago Andrade des brasilianischen Senders Rede Bandeirantes, der von einem Sprengsatz am Kopf getroffen wurde. Es ist unklar, ob der Sprengkörper von der Polizei oder von Demonstranten geworfen wurde. 20 Menschen sind laut Angaben vom brasilianischen Fernsehsender TV Globo festgenommen worden.

Im vergangenen Sommer hatte es bereits landesweit massive Proteste gegeben, auch damals war die Ticketpreiserhöhung ein Thema. Angestoßen durch die in den Augen vieler Brasilianer

ungerechte Anhebung des Fahrpreises für den öffentlichen Nahverkehr bildeten sich in vielen größeren Städten im Land Protestbewegungen.



Sie demonstrierten gegen Geldverschwendung für den Confederations Cup 2013, die Olympischen Spiele 2016 und die Fifa-Weltmeisterschaft 2014, die anhaltende Korruption in der brasilianischen Politik und die prekären Verhältnisse in der Krankenversorgung im Land. Es waren die größten Unruhen in Brasilien seit der Absetzung der Militärdiktatur 1985.