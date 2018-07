Dresden (AFP) Die Grünen sind am Freitag in Dresden zu ihrem Parteitag zusammengekommen, auf dem sie über Programm und Kandidaten zur Europawahl entscheiden. Um die Spitzenkandidatur bewerben sich am Samstag die Fraktionschefin im Europaparlament, Rebecca Harms, und die Brandenburger Europaabgeordnete Ska Keller. Sie hatte sich in der EU-weiten Internet-Vorwahl überraschend gegen Harms durchgesetzt.

