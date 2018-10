Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die undiplomatische Äußerung der US-Europabeauftragten Victoria Nuland nicht kommentieren. "Die EU ist damit beschäftigt, den Menschen in der Ukraine in der aktuellen Krise zu helfen", teilte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton am Freitag in Brüssel mit. "Wir geben keinen Kommentar ab zu durchgesickerten angeblichen Telefongesprächen."

