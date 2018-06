Berlin (AFP) Der designierte CDU-Spitzenkandidat für die Europawahl, David McAllister, will mit einer deutlichen Abgrenzung vom Koalitionspartner SPD und der eurokritischen Alternative für Deutschland (AfD) in den Wahlkampf ziehen. Insbesondere bei den Themen "systematische Vergemeinschaftlichung von Schulden, Eurobonds und Schuldentilgungsfonds" werde sich die CDU von der SPD abgrenzen, sagte McAllister der Zeitung "Die Welt" vom Freitag. Der frühere Ministerpräsident von Niedersachsen soll am Abend bei der CDU-Vorstandsklausur in Erfurt als Spitzenkandidat der Partei nominiert werden.

