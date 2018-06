Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die undiplomatische Äußerung der US-Europabeauftragten Victoria Nuland scharf kritisiert. Die Kanzlerin halte die Äußerung für "absolut unakzeptabel", sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Freitag in Berlin. Es liege Merkel daran, nochmals hervorzuheben, dass die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton einen "hervorragenden Job" mache. Die Europäische Union werde sich "weiter mit großer Intensität bemühen, die Lage in der Ukraine zu beruhigen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.