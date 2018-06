Dresden (AFP) Grünen-Chefin Simone Peter hat der großen Koalition Versagen in der Europapolitik vorgeworfen. "Die Bundesregierung ist oft genug der Klotz am Bein Europas", sagte Peter am Freitag auf dem Grünen-Parteitag in Dresden. Schwarz-Rot versage, "wenn es darum geht, gemeinsam voranzugehen und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und weniger national staatlich zu handeln", rief die Parteichefin den Delegierten zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.