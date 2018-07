Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Cheftrainer Larry Mitchell um eine weitere Spielzeit bis 2015 verlängert. Das bestätigte der Tabellenelfte am Freitag. Mitchell, der seit Saisonbeginn in Personalunion auch als General Manager bei den Schwaben tätig ist, geht somit beim AEV in sein achtes Jahr.

"Larry Mitchell genießt bei den Augsburger Panthern nach wie vor das absolute Vertrauen. Man darf nie vergessen, welche Mittel bei der Kaderzusammenstellung zur Verfügung stehen. Wir sind überzeugt, dass Larry sportlich für uns aktuell der richtige Mann ist", versicherte Panther-Gesellschafter Lothar Sigl.

Mitchell erreichte mit den Augsburgern in vier der vergangenen fünf Spielzeiten die Play-offs und wurde 2010 sensationell Vizemeister.