Die Bundesregierung hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank inhaltlich nicht bewertet. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, nun sei es möglich, offene Fragen bezüglich des Euro-Rettungsschirms schnell zu klären. Die Regierung warte ab, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) das EU-Recht auslege.



Das Finanzministerium verwies außerdem darauf, dass die Bundesregierung bereits vor der Verhandlung vor dem BVerfG auf die entsprechende Zuständigkeit des EuGH in dieser Frage verwiesen hatte. Offen ist, wie lange das EuGH für seine Entscheidung braucht. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, solche Verfahren könnten beschleunigt werden.



Das BVerfG hatte am Freitag verkündet, dass die EZB mit ihrer Rettungspolitik ihre Kompetenzen überschreite und somit gegen EU-Recht verstoße. Dennoch überließ das Gericht dem EuGH die endgültige Entscheidung. Zum ersten Mal in der Geschichte des BVerfG übergab es somit eine Entscheidung an den Gerichtshof in Luxemburg.