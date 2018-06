Paris (AFP) Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy könnte in der sogenannten Karachi-Affäre um mutmaßliche illegale Wahlkampffinanzierung von Richtern vorgeladen werden. Zwei Pariser Untersuchungsrichter gaben die Ermittlungen zu der Affäre an den Gerichtshof der Republik ab, der für mögliche Vergehen von einstigen Regierungsmitgliedern zuständig ist, wie ein Anwalt der Nebenkläger am Freitag sagte. Die Untersuchungsrichter hätten dem Gerichtshof der Republik zugleich empfohlen, Sarkozy als Zeugen mit Rechtsbeistand zu befragen - in Frankreich eine Mischform aus Zeugen und Beschuldigtem.

