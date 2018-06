London (SID) - Fußball-Nationalspieler Lewis Holtby (23) sieht seinen Wechsel in der Premier League von Tottenham Hotspur zum abstiegsbedrohten FC Fulham nicht als Flucht. "Ich bin in Tottenham nicht gescheitert. Der Trainer (Tim Sherwood, d. Red.) hat mir bestätigt, dass ich beinahe durchgehend Trainingsbester war. Aber trotzdem habe ich selten gespielt", sagte der 23-Jährige im Gespräch mit t-online.de: "Ich will einfach spielen und Woche für Woche zeigen, was ich kann".

Ausschlaggebend für einen Wechsel innerhalb Londons seien "private Gründe" gewesen, außerdem plane Fulham mit ihm auf seiner Lieblingsposition hinter den Spitzen. "Es waren einige Vereine an mir interessiert, aber bei Fulham hat einfach das Gesamtpaket am besten gepasst", so Holtby, an dem neben seinem Ex-Klub Schalke 04 auch dessen Revierrivale Borussia Dortmund Interesse gezeigt haben soll.