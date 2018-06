Nürnberg (dpa) - So rasend schnell kann im Fußball und besonders im Frankenland die Stimmung kippen. Noch vor zwei Wochen hätte nach der zermürbenden Sieglos-Hinrunde des 1. FC Nürnberg jeder "Club"-Anhänger im 188. Derby gegen den FC Bayern mit dem Schlimmsten gerechnet.

Zwei Rückrundenspiele und zwei Siege später ist alles anders an der Noris. Vor dem brisanten Duell am Samstag machen sich die "Club"-Profis mit flotten Sprüchen Mut. "Wenn wir noch einen Gang hochschalten und an uns glauben, können wir die erste Mannschaft sein, die die Bayern schlägt", sagte Angreifer Daniel Ginczek. "Du hast immer eine Chance - auch gegen die Bayern", erklärte Trainer Gertjan Verbeek. Kapitän Raphael Schäfer beschrieb den rasanten Umschwung so: "Vor zwei Wochen galten wir noch als ein völlig hoffnungsloser Fall." Dann gab es einen 4:0-Heimsieg gegen Hoffenheim und vor einer Woche einen 3:1-Erfolg in Berlin.

"Wir haben den Anschluss hergestellt", bemerkte Mike Frantz zur deutlich verbesserten Lage des FCN im Abstiegskampf. Und der Mittelfeldspieler empfahl dem Münchner Starensemble um Franck Ribéry forsch, sich auf ungemütliche 90 Minuten gefasst zu machen: "Es muss wieder richtig unangenehm sein, gegen uns zu spielen. Und wenn Bayern München sich nach dem Spiel dann wieder beschwert, wir hätten zu hart gespielt, dann haben wir, glaube ich, auch vieles richtig gemacht."

Hut ab! Die Bayern wissen also, was sie erwarten könnte. Und sie stellen sich zumindest auf einen aggressiven Gegner und heißblütige "Club"-Anhänger ein. "Die Atmosphäre ist immer sehr aufgeheizt", meinte Nationalspieler Jérome Boateng nach seinen bisherigen Erfahrungen in Nürnberg. Respekt ist vorhanden bei dem seit 44 Liga-Spielen unbesiegten Tabellenführer, dessen letzte Auswärtsniederlage sogar fast zwei Jahre zurückliegt (0:1 am 11. April 2012 bei Borussia Dortmund). "In der Rückrunden-Tabelle ist Nürnberg hinter uns die Nummer zwei", bemerkte Xherdan Shaqiri: "Sie haben einen Lauf." Zumindest einen kleinen.

Selbstbewusstsein bedeutet viel im Mannschaftssport. Der Glaube, dass die offensive Spielphilosophie von Coach Verbeek auch im Abstiegskampf eine erfolgreiche Marschroute sein kann, ist bei den Nürnberger Profis gestiegen. "Wir ziehen unser System durch, egal wie der Gegner heißt", versicherte Ginczek: "Gegen die beste Mannschaft der Welt können wir sehen, wie weit wir inzwischen sind."

Der große Hoffnungsträger beim "Club" heißt Josip Drmic. Der 21-Jährige hat in der Rückrunde zwei Doppelpacks erzielt, was zumindest ein Bayern-Profi aufmerksam registriert hat. "Ich freue mich auf Josip. Er ist gut drauf. Er ist ein Torjäger, ein Strafraumstürmer. Er läuft sehr viel, macht viel für die Mannschaft", äußerte Shaqiri über seinen Schweizer Nationalmannschaftskollegen: "Ich hoffe aber, dass er gegen uns nicht trifft."

Seit elf Bundesligaspielen wartet der "Club" auf einen Sieg gegen den Rivalen aus München. Boateng erinnerte aber daran, dass sich der Rekordmeister gerade in Nürnberg oft schwertat. "Da war es immer sehr knapp in den letzten Jahren." Die Ungeschlagenserie soll aber nicht gerade vor den anstehenden englischen Wochen mit DFB-Pokal (Hamburger SV) und Champions League (FC Arsenal) reißen, wie Boateng betonte: "Es ist sehr wichtig für das ganze Team, dass wir einen positiven Lauf beibehalten. Nächste Woche geht es in die K.o.-Wochen."

Bundesliga-Vereinsvergleich