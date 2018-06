Manchester (SID) - Der serbische Innenverteidiger Nemanja Vidic (32) wird den englischen Fußballrekordmeister Manchester United zum Saisonende verlassen. Das kündigte der Kapitän des Premier-League-Klubs am Freitag an.

"Das ist mein letztes Vertragsjahr. Ich hatte hier acht wundervolle Jahre", gab der Innenverteidiger in einer Pressemitteilung auf der Webseite des Klubs bekannt. Vidic steht seit 2006 in Manchester unter Vertrag und gewann mit den "Red Devils" fünfmal die Meisterschaft sowie in der Saison 2007/2008 die Champions League.