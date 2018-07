Lucknow (AFP) Ein menschenfressender Tiger hat in Indien ein neuntes Opfer getötet. Teile der angefressenen Leiche eines jungen Bauern seien im Dschungel des Jim-Corbett-Nationalparks im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh gefunden worden, sagte ein Behördensprecher am Freitag. Der junge Mann sei am Donnerstag in den Dschungel gegangen, um nach seinem Vieh zu sehen, und wurde seither vermisst.

