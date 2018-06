Istanbul (dpa) - Ein in der Ukraine gestartetes türkisches Passagierflugzeug sollte laut türkischen Medien nach Sotschi entführt werden. Ein Passagier an Bord habe mit einer Bombe gedroht und verlangt nach Sotschi zu fliegen, hieß es in den Berichten. Das Flugzeug landete in Istanbul auf dem Flughafen Sabiha Gökcen auf der asiatischen Seite.

