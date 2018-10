Istanbul (dpa) - Nach der versuchten Entführung eines türkischen Passagierflugzeugs ist der Täter in Istanbul überwältigt worden. Das berichten türkische Medien. Der Mann soll nach unbestätigten Meldungen mit einer Bombe gedroht und eine Umleitung des Flugzeugs nach Sotschi gefordert haben. Dort werden gerade die Olympischen Winterspiele eröffnet. Das Flugzeug war in Charkow in der Ukraine gestartet und hatte 110 Passagiere an Bord.

