Düsseldorf (dpa) - Rabenschwarz ist das Cover des neuen Albums der Düsseldorfer Punkrockband Broilers, passend zum Titel "Noir". Bei all den Erfolgen, die die Band in den vergangenen zwei Jahren feiern konnte, ist es erstaunlich melancholisch.

"Da waren so einige Dinge im privaten Bereich, die dann doch die berufliche Euphorie überwogen haben", sagt Broilers-Sänger Sammy Amara (34). Jüngster Verlust: Band-Maskottchen "Emma". Die französische Bulldogge, in den letzten Jahren immer an Amaras Seite, musste eingeschläfert werden. Dafür ziert das Konterfei des Hundes nun Amaras Handrücken - die jüngste von zahlreichen Tätowierungen.

Dass ihre neue Platte phasenweise den Toten Hosen ähnlich klinge, will Amara so nicht stehen lassen. Klar gebe es da Parallelen bei der Klang-Ästhetik: "Gleiches Studio, gleicher Produzent: Vincent Sorg hat das Album glatt und druckvoll gemacht. Das ist das, was wir haben wollten und was uns auch bei den neuen Hosen-Alben gefallen hat."

Musikalisch möchte man aber lieber einen gewissen Abstand einhalten: "Wie "The Clash" wäre uns lieber", sagt Amara. Schließlich soll 2014 das Jahr der Broilers werden - der anderen Punkrockband aus Düsseldorf. Im Gegensatz zu den Toten Hosen sind beim Broilers-Sound bei vielen Stücken weiterhin Ska-Elemente unüberhörbar, insofern sind sie sich treugeblieben.

Das neue Album soll den Sprung auf Platz eins der Charts schaffen, auch wenn Amara die Erwartungen dämpft: "Bei den Charts weiss man ja nie. Am Ende fährt uns doch noch Helene Fischer in die Parade."

Seine Texte sollen Selbsterlebtes widerspiegeln und Sinn machen, aber: "Ich bin eben auch nicht Tocotronic, die ich nicht verstehe. Ich bin eher Rütli-Schule als Hamburger Schule." Ende dieses Monats gehen die Broilers für fünf Monate auf große Tournee. Dazu kommen im Sommer sechs Festivals.

Vor zwei Jahren hatten sämtliche Band-Mitglieder die Musik zu ihrem Hauptberuf gemacht. "Das ist ein extremer Luxus", sagt Amara. Für das neue Album war die Band immer wieder in den Principal Studios im Münsterland: "Wir haben da alle Jahreszeiten erlebt."

Das Vorgänger-Album "Santa Muerte" hat inzwischen mit mehr als 100 000 verkauften Exemplaren Gold-Status und war auf Platz 3 der Album-Charts. In ihrer Heimatstadt Düsseldorf haben die Broilers die Mitsubishi-Electric-Halle im vergangenen Jahr gleich zweimal voll bekommen: "Da waren 15 000 Leute. Damit ist für uns ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen." Den Jahresabschluss 2014 haben sie auch schon geplant: Ein Konzert zum Jubiläum "20 Jahre Broilers" in Düsseldorf - in einer noch größeren Halle.

