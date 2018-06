Jerusalem (AFP) Israelische Sicherheitskräfte haben am Freitag ein Protestcamp von Palästinensern und internationalen Unterstützern unweit von Jericho im Westjordanland aufgelöst. An dem Einsatz in der Ortschaft Ain Hidschleh waren nach Angaben der Armee neben Soldaten auch Grenzschützer und Polizisten beteiligt. Der Protest richtete sich gegen die Ankündigung der israelischen Regierung, im Falle eines Friedensabkommens den Rückzug aus dem Jordantal zu verweigern, sowie gegen die Vertreibungen aus Teilen des Westjordanlandes.

