Seoul (AFP) Nordkorea hat nach Informationen eines US-Instituts die Erweiterung seiner wichtigsten Raketen-Abschussbasis fast abgeschlossen. Die Umbauten an der Basis von Sohae im Nordwesten des Landes würden es künftig ermöglichen, bis zu 50 Meter lange Raketen ins All zu schießen, schrieb das US-Korea-Institut der Johns Hopkins Universität am Freitag auf seiner Webseite "38 North". Dies wäre fast 70 Prozent länger als bisherige Raketen. Demnach ist zu erwarten, dass die Arbeit bis März oder April abgeschlossen sein wird.

