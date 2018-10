Sotschi (dpa) - Die Olympischen Winterspiele in Sotschi sind eröffnet. Russlands Staatspräsident Wladimir Putin gab mit der traditionellen Formel "Ich erkläre die XXII. Olympischen Winterspiele von Sotschi für eröffnet" das Startsignal für das erste Weltfest des Wintersports in Russland. Die Eröffnungszeremonie vor 40 000 Zuschauern im Fischt-Stadion und einem Milliarden-Publikum weltweit vor den Fernsehern stand unter dem Motto "Dreams of Russia". Das deutsche Team wurde von Ski-Doppelolympiasiegerin Maria Höfl-Riesch angeführt. An den Spielen nehmen insgesamt rund 2900 Sportler

