Sotschi (dpa) - Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Sotschi hat begonnen. Um 20.14 Uhr Ortszeit startete am Freitag im Fischt-Stadion ein rund zweieinhalbstündiges Programm unter dem Motto "Dreams of Russia".

Als Höhepunkte der Veranstaltung standen die offizielle Eröffnung der ersten Winterspiele in Russland durch Staatspräsident Wladimir Putin, die Entzündung der olympischen Flamme und der Einmarsch der Mannschaften auf dem Plan. Zur deutschen Fahnenträgerin war Ski-Doppelolympiasiegerin Maria Höfl-Riesch ernannt worden.

An den Spielen bis zum 23. Februar nehmen rund 2900 Sportler teil, die von 87 NOKs in die Küstenstadt am Schwarzen Meer und in die rund 50 Kilometer entfernte Bergregion Krasnaja Poljana entsandt wurden. Deutschland ist mit 153 Athleten in Sotschi vertreten. In 98 Wettbewerben werden Medaillen vergeben. Mit 37,5 Milliarden Euro gelten die Spiele in Sotschi als die bislang teuersten in der Olympia-Geschichte.

Winterspiele