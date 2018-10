New York (dpa) - Zum Beginn der Olympischen Spiele in Sotschi haben Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Show von Russlands Präsident Wladimir Putin mehr Einsatz für einen Frieden in Syrien gefordert. "Geben Sie der Welt eine wahre Olympiaeröffnung: Öffnen Sie Syrien für humanitäre Hilfe", heißt es in dem Aufruf, der von 47 Prominenten unterzeichnet wurde. Zu den Unterzeichnen gehören unter anderen die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, der Musiker Peter Gabriel, die Unternehmer Richard Branson und George Soros sowie der Erzbischof von Kapstadt, Thabo Makgoba, und sein Vorgänger, Desmond Tutu.

