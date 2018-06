Sotschi (SID) - Die russischen Sport-Idole Irina Rodnina (Eiskunstlauf) und Wladislaw Tretjak (Eishockey) haben um 22:54 Uhr Ortszeit gemeinsam das Olympische Feuer in Sotschi entzündet. Insgesamt gehen knapp 2900 Teilnehmer aus 88 Nationen in den 98 Entscheidungen der 22. Olympischen Winterspiele an den Start. Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch hatte zuvor das deutsche Team in das Fischt-Stadion von Sotschi geführt. Die Spiele dauern bis zum 23. Februar.