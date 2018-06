Sotschi (dpa) - Die klare Mehrheit der Deutschen hält die Winterspiele in Sotschi für dopingbelastet und Russland für den falschen Gastgeber. Knapp fällt ein Ja für eine baldige neue Olympia-Bewerbung Deutschlands aus.

Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa.

Demnach glauben 83 Prozent nicht an dopingfreie Winterspiele am Schwarzen Meer. Gerade einmal neun Prozent halten es für möglich, dass alle Wintersportler vom Samstag an ohne verbotene leistungsfördernde Mittel um die Medaillen kämpfen.

Nur für 22 Prozent der 1076 Befragten ist Russland der passende Olympia-Gastgeber, 60 Prozent antworteten auf diese Frage mit Nein. Geteilt ist die öffentliche Meinung darüber, ob sich Deutschland nach der abgelehnten Münchner Olympia-Kandidatur so bald wie möglich wieder bewerben sollte: 45 Prozent sind dafür, 38 Prozent dagegen.

Unentschieden sind die Sportfans auch in der Frage, ob Deutschland in Sotschi Platz eins im Medaillenspiegel zurückerobern kann. 28 Prozent glauben daran, 30 Prozent nicht. 42 Prozent wollten sich darüber keine Meinung bilden. Die Umfrage lief vom Dienstag (4. Februar) bis zum Donnerstag.