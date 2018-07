Kiew (dpa) - Die USA halten trotz des Skandal-Telefonats ihrer Spitzendiplomatin Victoria Nuland an ihrem Engagement im ukrainischen Machtkampf fest. "Wir werden diejenigen unterstützen, die für eine friedliche Beilegung der Krise arbeiten", sagte Nuland. Die für Europa zuständige Abteilungsleiterin im Außenministerium hatte in einem offenbar abgehörten Telefonat mit US-Botschafter Geoffrey Pyatt gesagt: "Fuck the EU." Der ukrainische Oppositionspolitker Vitali Klitschko hat die Veröffentlichung in der "Bild"-Zeitung als Provokation bezeichnet. Alle Seiten müssten besonnen reagieren.

